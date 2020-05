Auriemma: "Domani Mertens può rinnovare, ecco quanto incasserà come bonus alla firma"

Si avvicina il rinnovo di Dries Mertens? Secondo Raffaele Auriemma, potrebbe arrivare già domani la firma dell'attaccante belga. Il noto giornalista tramite il suo portale Gonfialarete.com ha rivelato che "Probabilmente domani si potrebbe stappare la bottiglia di champagne per il rinnovo di Mertens con il Napoli! C’è stata un’accelerata da parte di ADL che credo abbia soddisfatto le richieste iniziali di Mertens, ovvero mantenere alterato il suo ingaggio più avere un bonus alla firma di circa 3 milioni. Il Napoli si è fatto due conti e un calciatore al pari di Mertens costerebbe 10 volte di più, bisognerebbe anche capire se vuole venire a Napoli. L’Inter ha fatto carte false per portarlo in rosa ma lui vuole restare a Napoli. Le richieste di Mertens sono state soddisfatte".