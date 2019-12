Auriemma: "Possibili dimissioni di Ancelotti rinunciando al 50% dello stupendio in accordo con ADL"

Potremmo essere ad un punto di non ritorno nel rapporto tra Carlo Ancelotti ed il Napoli. Lo scrive Raffaele Auriemma sull'edizione odierna di Tuttosport, spiegando che nessuna ipotesi al momento può essere esclusa: "Ancelotti ha parlato con l’espressione seria di chi ha capito di essere arrivato a un punto di non ritorno e dopo il confronto di oggi il coach dovrà arrivare a una determinazione, che possa essere anche quella di dimettersi, magari d’intesa con il presidente De Laurentiis, dividendo al 50 per cento la parte restante dell’ingaggio che rimane fino a giugno. Non è improbabile che lo stesso patron stia valutando chi contattare per l’eventualità, oramai non più remota, che le strade di Ancelotti e il Napoli si separino".