Auriemma su Tuttosport: "Mertens ha parlato con ADL anche di un futuro da dirigente con due opzioni"

Il Napoli anche oltre la carriera da calciatore per Dries Mertens. Il belga, che ha raggiunto l'intesa per rinnovare il suo contratto in scadenza, potrebbe secondo quando scrive Raffaele Auriemma su Tuttosport progettare con Aurelio De Laurentiis un futuro da dirigente in azzurro.

Scrive il quotidiano: "Con De Laurentiis è stato avviato già da qualche tempo un discorso sul futuro ruolo di Dries all’interno del club, come dirigente, oppure come supervisore del settore giovanile da ricostruire con l’arrivo di svariati talenti provenienti dal Belgio. Le parti si rivedranno nei prossimi giorni, ma le sensazioni sono molto positive sul prosieguo di Mertens in maglia azzurra".