Auriemma svela: "Giuntoli chiama tutti i giorni Wanda per Icardi! Spunta una battuta sul Napoli"

Mauro Icardi è uno dei nomi caldi per l'attacco del Napoli. E' quanto riferito da Raffaele Auriemma ai microfoni di Radio Marte: “L’argomento attaccante è preminente in casa Napoli. Il Nome più caldo è quello di Mauro Icardi. Il Napoli sta cercando il momento migliore per lanciare l’offerta corretta all’Inter. Il giocatore ha perso il suo valore stellare, complice anche la stessa società nerazzurra che lo ha praticamente tolto dal mercato, svalutandolo moltissimo. L’Inter, anche se sta facendo un braccio di ferro con Icardi, ha bisogno di venderlo altrimenti non può comprare l’attaccante.

CHIAMATE COSTANTI - Il Napoli sta sondando se Icardi voglia venire a Napoli o meno. Cristiano Giuntoli, che sta ricevendo apprezzamenti dall’entourage di Mauro Icardi, sta telefonando tutti i giorni Wanda Nara, sia per rassicurarla delle parole espresse recentemente da De Laurentiis, sia per verificare ed assodare la volontà del giocatore di volersi trasferire a Napoli.

IL PENSIERO DI MAURO - Icardi valuta il Napoli una società seria per come si sta comportando e per quello che gli sta proponendo. La stessa società azzurra farebbe uno strappo alla regola, venendo incontro al giocatore, per i diritti d’immagine. L’argentino quando vedeva le partite del Napoli a casa sua immaginava un po il contesto della sua presenza al San Paolo però con la maglia azzurra”.