Bakayoko, l'entourage: "Operazione nata e chiusa in poco tempo! Piaceva a club di alto livello..."

Pasquale Sensibile, membro dell'entourage di Bakayoko, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi proprio sull'approdo del francese in azzurro: "E' stata un'operazione nata e chiusa in poco tempo. Bakayoko da settimane era sulla bocca di altri club di altissimo livello, si è sempre allenato con la seconda squadra del Chelsea, quelli destinati ad andare via in prestito. La sua condizione è assolutamente competitiva, rientra in Italia e ritrova Gattuso. E' un'altra pedina di spessore internazionale che il club mette a disposizione del mister, è un altro segnale di livello. Va ad inserirsi in una struttura e progetto tattico, c'è sempre stata una logica in quanto fatto a Napoli. Mi sento di fare i complimenti, credo che possa essere una pedina di grande rispetto. Titolare contro l'Atalanta? Non vorrei sembrare stratega, sappiamo quello che è il lavoro svolto da Bakayoko a Londra, però il mister sa il lavoro svolto dal gruppo".