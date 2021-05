Basic, tm Hajduk: "Vuole il Napoli. Bordeaux rifiuta il prestito, chiede cash"

Krešimir Mikulandra, team manager dell'Hajduk Spalato, ha parlato di Toma Basic, centrocampista del Bordeaux, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Ci sono delle possibilità che possa venire al Napoli. Ho parlato con lui ed è molto contento di questo interesse. Napoli è come Spalato, tifano tutti per la stessa squadra. Ora dipende dal Napoli, Basic è una persona meravigliosa pensa solo a giocare al calcio e alla Play Station. Anche lo stadio di Spalato è caldo come il Maradona e per lui non ci sarebbe nessun problema nel giocare a Napoli. Nel 4-2-3-1 di Spalletti può giocare nei 2 davanti alla difesa ma anche più avanti, questo dipende dall’allenatore. A Spalato in 60 gare ha segnato 9 reti.

La trattativa col Bordeaux? Basic mi ha informato che il Napoli voleva un prestito con obbligo di riscatto, mentre il Bordeaux vuole subito la cessione definitiva per incassare subito i soldi".