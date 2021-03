"Basta sostituire difensori e attaccanti che fanno i terzini!", furia social e #GattusoOut in tendenza

Non solo Bakayoko e Manolas nel mirino dei social. #GattusoOut torna prepotentemente in tendenza su Twitter. Ai tifosi azzurri non è piaciuta nel complesso la gara di Reggio Emilia, che il Sassuolo poteva chiudere 3-1 con due legni poco prima del 2-2. Nel mirino c'è sempre Rino Gattuso, per il gioco poco propositivo ed ancora una volta i cambi. "Il medico ha prescritto a Gattuso di cambiare un centrale nei minuti finali?", "Cambia ancora la difesa come a Bergamo, errori da scuola calcio", alcuni dei commenti ricorrenti nei migliaia di tweet, ma le critiche vanno anche dalle scelte iniziali ("ancora Hysaj a piede invertito a sinistra con due terzini sinistri in panchina"), alla mancanza di gioco ("perché tutti dietro con gli attaccanti a fare i terzini, basta!").