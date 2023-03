Biglietti Milan-Napoli di Champions, CdS: "Può saltare vendita libera"

Nella giornata di ieri sono stati venduti 14mila biglietti in tre ore per l’euro-derby Milan-Napoli di metà aprile

Nella giornata di ieri sono stati venduti 14mila biglietti in tre ore per l’euro-derby Milan-Napoli di metà aprile: si prevede una notte da brividi al Meazza. Così scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport sui tagliandi per l'attesa sfida d'andata dei quarti di Champions League che si giocherà il 12 aprile a San Siro.

I conti si fanno in fretta: il Milan ha più di 41.500 abbonati, triplicare lo sforzo entro domani notte significherebbe aver ottenuto un pieno di fedeltà da chi ha sottoscritto la tessera a inizio stagione. Cresce l’attesa per la Champions, e non è detto che la vendita libera sia aperta. Dipende dall’esito della fase dedicata, da venerdì, ai possessori della carta Cuore Rossonero: dopodiché, scatterà la disponibilità all'acquisto del biglietto per il resto dei tifosi. Del resto, il popolo rossonero è quello che riempie San Siro anche per Milan-Salernitana: nove giorni fa lo stadio - in un giorno feriale, lunedì - ha raggruppato 72mila persone.

Tutto nella norma, quindi, sapere di una caccia al biglietto già a buon punto tre settimane prima del quarto di andata col Napoli. L’incrocio di settembre con Spalletti, invece, produceva qualcosa come 4 milioni di incasso per la presenza di 72.573 tifosi. Insomma, una dolce e consolidata abitudine. Tanto più che l’entusiasmo per lo scudetto dello scorso anno ha portato la tifoseria a raggiungere l’estate scorsa il numero massimo di abbonamenti. Così il Milan ha ideato l’iscrizione a una lista necessaria per garantirsi la priorità in vista della stagione 2023-24.