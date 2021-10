Bologna, Mihajlovic a Sky: "Giorno speciale per me. Non sarà facile, ma sarà dura anche per il Napoli"

Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna e neo nonno, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita della sfida col Napoli: “Ho parlato con la squadra ed ho detto che questo che è un giorno speciale. Non è mai successo prima nella mia carriera da giocatore e da allenatore un evento così importante nel giorno della partita. Quando ero in camera dicevo anche a loro che questa partita rimarrà sempre dentro di me perché ogni anno quando festeggerò il compleanno della mia nipotina mi verrà in mente anche questa gara. Gli ho detto di fare in modo di non togliermi il sorriso ma farmi ancora più felice ricordandomi una grande gara che faranno qua. So che non è facile, ma abbiamo tutte le carte in regola per farla. Ringrazio il ginecologo e tutto il reparto del Fatebenefratelli, mia figlia è molto contenta, so che è andato tutto bene.

Non ci sarà Arnautovic, cosa si aspetta dai sostituti? "Non manca solo lui, non abbiamo quattro titolari, questa non deve essere una scusa per noi. Siamo il Bologna e abbiamo giocatori che sono in grado di mettere in difficoltà la difesa del Napoli. Siamo in emergenza, ma nel calcio capita. Andiamo con le nostre forze, i ragazzi li ho visti fiduciosi. Io sono sereno, dobbiamo essere concentrati su noi stessi, sappiamo che il Napoli è una squadra fortissima, non a caso ha fatto 8 vittorie e un pareggio e ha la migliore difesa. Ci sono tutti i presupposti per non farcela, ma per come sono fatto io di carattere, nel calcio nulla è impossibile. Si va e si gioca, sarà dura per noi, ma anche per loro”.