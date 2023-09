Bologna, Motta a Dazn: "Non abbiamo mai sofferto. Rigore del Napoli inesistente"

L'analisi di Thiago Motta, tecnico del Bologna, ai microfoni di Dazn dopo il pari contro il Napoli.

L'analisi di Thiago Motta, tecnico del Bologna, ai microfoni di Dazn dopo il pari contro il Napoli: "Siamo sempre in partita, oggi contro una buonissima squadra non abbiamo preso gol senza soffrire. Loro hanno avuto un rigore inesistente, il momento in cui c'era da difendere i ragazzi lo hanno fatto insieme per competere contro queste squadre. Vogliamo fare di più in attacco ma dobbiamo tenere conto che avevamo di fronte i campioni d'Italia. De Silvestri è un esempio, lavora di più anche degli altri ed è per questo che ha il rispetto del gruppo. Lavora sempre bene, è sempre pronto ed è entrato in un momento delicato ed ha fatto il suo lavoro molto bene. Abbiamo bisogno di questi esempi per i più giovani".

Questo Bologna ha grande qualità.

"Quando difendiamo lo facciamo tutti, anche quando attacchiamo. Per poter competere con squadre come il Napoli dobbiamo fare bene entrambe le fasi, abbiamo sempre voglia di giocare e abbiamo bisogno di ogni fattore. Sono soddisfatto, voglio vincere sempre e viviamo del risultato però per avere il piacere di venire a lavorare me lo danno loro con quegli scambi davanti alla mia panchina nel secondo tempo. Questo è calcio".

Manca un giocatore con le caratteristiche di Arnautovic?

"No, Zirkzee in questo momento è il simbolo della nostra squadra. Si è creato un'occasione da solo, noi sicuramente lo dobbiamo aiutare per metterlo nelle condizioni migliori per fare gol. Ha fatto un lavoro eccezionale. Joshua prende quello che trasmette De Silvestri, sta lavorando ogni giorno e fa queste partite come tutte le settimane".