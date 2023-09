Braga, Bruma in conferenza: “Napoli fortissimo, ma vogliamo i 3 punti! Su Kvara…”

Alla vigilia di Braga-Napoli, l’esterno offensivo Bruma è intervenuto in conferenza stampa.



Alla vigilia di Braga-Napoli, l’esterno offensivo Bruma è intervenuto in conferenza stampa.

Hai già giocato la Champions, cosa significa per te tornarci e affrontare i campioni d'Italia?

"E' importante per tutti giocarla. Ho grande fiducia, la squadra però è calma e pronta per la prima gara di domani".

Il Braga lotta sempre per i primi posti, la Champions è diversa però, cosa promettete?

"Domani è una gara fondamentale per tutti, per noi e per i tifosi, sappiamo che non è una gara facile perché il Napoli è una bella squadra, ma faremo tutto il possibile".

Vi aspettate di affrontare un Napoli che ha dominato il campionato o quello che sta avendo difficoltà ultimamente?

"Il Napoli è una squadra molto forte, ha molti buoni giocatori, ma siamo tranquilli per fare una buona prestazione".

Quanto è importante contare sui nuovi acquisti?

"Molto importante, dovremo fare una bella partita e speriamo di portare a casa i tre punti per far felici i tifosi e la società".

Affronti Kvaratskhelia già nella lista del Pallone d'Oro.

"E' un buon giocatore, ho visto le ultime partite ma deve stare attento se vorrà vincere".