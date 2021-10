Buone notizie per Spalletti: Osimhen ed i tre italiani rientreranno già martedì

Luciano Spalletti ha fissato la ripresa a martedì, quando tra l'altro dovrebbero tornare a disposizione anche i primi reduci delle Nazionali. Si tratta di Di Lorenzo, Insigne, Meret e Osimhen che giocheranno con l'Italia e la Nigeria domani e poi saranno liberi di tornare a casa, scrive il Corriere dello Sport evidenziando invece che l'ultimo rientro annunciato sarà quello di Ospina, tanto per cambiare: giocherà giovedì con la Colombia e dunque rientrerà in sede sabato, proprio come accadde con la Juve, ma stavolta Meret è pronto.