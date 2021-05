C'è chi scommette sul clamoroso ritorno di Sarri: spunta la volontà del tecnico

C'è qualcuno pronto a scommettere che Maurizio Sarri stia pensando ad un clamoroso ritorno a Napoli. Chi lo conosce, però, sa che non gli dispiacerebbe tornare in Premier. Questo quanto riferito dal Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola. L'ex tecnico azzurro era uno dei principali candidati alla guida della Roma, prima del clamoroso colpo di scena: Mourinho. "Quanto accaduto dopo l’ingaggio di Mou potrebbe ingolosire tutte le grandi del campionato e anche De Laurentiis che sta preparando il suo colpo" si legge.