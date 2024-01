Caccia al mediano: saltato Soumarè restano due nomi sul taccuino del Napoli

Lo sottolinea l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che fa il punto della situazione per quel tipo di profilo ricercato dal club.

Emergenza in mediana in casa Napoli, che paradossalmente è vicino a giocatori con caratteristiche offensive (Traore e Barak su tutti) ma in realtà avrebbe bisogno di un mediano puro per irrobustire il centrocampo di Walter Mazzarri, alle prese con una vera e propria emergenza. Lo sottolinea l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che fa il punto della situazione per quel tipo di profilo ricercato dal club.

"Ma le caratteristiche del centrocampista che serve sono diverse da quelle di Barak: in principio fu Soumaré (24), il più simile ad Anguissa, trattativa complicata per un calciatore di stanza al Siviglia ma di proprietà del Leicester; ora restano Mangala (25) del Nottingham e Lukic (27) che al Fulham si sta annoiando e gradirebbe rientrare in Italia per assaporare ancora emozioni vive. In stallo l’affare Samardzic" si legge sul quotidiano.