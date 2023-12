Cagliari, Mancosu a Dazn: “Non molliamo mai! Dobbiamo mettere la partita in un certo modo"

Marco Mancosu, centrocampista del Cagliari, ha parlato così ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla gara contro il Napoli

Marco Mancosu, centrocampista del Cagliari, ha parlato così ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla gara contro il Napoli: "Non molliamo mai, questa è una nostra caratteristica, per noi ogni partita non è mai finita. Oggi dobbiamo metterla in un certo modo, stando più attenti in campo".