"Calma!", la reazione di Spalletti al timore dei tifosi su Demme

"Calma" dice Spalletti ai tifosi che questa mattina sugli spalti in occasione dell'ultima sessione di allenamento avevano urlato: "Ci hanno rotto Demme". L'allenatore del Napoli con gestualità chiara ha lasciato intendere che non bisogna fare previsioni anticipate e bisogna aspettare l'esito di ulteriori esami per avere idee chiare sui tempi di recupero del centrocampista tedesco.