Calzona e quella frase sul cambio di Kvaratskhelia che fa capire tutto

Francesco Calzona, intervenuto a Sky Sport a fine partita, ha commentato così la decisione di sostituire Kvaratskhelia al minuto 22 del secondo tempo: "In campo tengo i giocatori che fanno bene, non penso al nome. Politano ha fatto una partita strepitosa, lo ho tenuto finché ho potuto. Stava difendendo bene, chi fa bene sta in campo. Chi non fa tanto bene, lo sostituisco. Kvara è un top player, ci darà una grossa mano come l’anno scorso".