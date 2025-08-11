Ufficiale Giacomo Raspadori è dell'Atletico Madrid: l'annuncio del club spagnolo

Giacomo Raspadori è un nuovo giocatore dell'Atlético de Madrid, comunica il club spagnolo. L'attaccante italiano ha superato la sua visita medica e si è poi diretto verso gli uffici del club dove ha firmato il suo contratto quinquennale. Gli spagnoli presentano Raspadori come "un calciatore versatile che può giocare in tutte le posizioni d'attacco e dietro gli attaccanti. Ha iniziato la sua carriera alla Sassuolo Academy nel 2009. Il suo debutto con la prima squadra è arrivato 10 anni dopo, il 26 maggio 2019, in una partita contro l'Atalanta. Raspadori ha giocato 82 partite con il Sassuolo, segnando 18 gol e fornendo nove assist.

Nell'estate del 2022 ha firmato per il Napoli, con il quale ha vinto la Serie A nella sua prima stagione e di nuovo nella campagna 2024/25. Ha giocato 109 partite per la squadra napoletana, producendo 18 gol e 10 assist. L'attaccante è un internazionale italiano. Ha fatto il suo debutto da senior all'età di 21 anni il 4 giugno 2021 in una partita di preparazione ad EURO 2020. È stato convocato poi per la competizione, in cui ha giocato una partita ed è stato incoronato campione. Ad oggi, ha giocato 40 partite, segnando nove gol e fornendo sei assist. Benvenuto, Giacomo!".