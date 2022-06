Campagna abbonamenti, la prima mossa di ADL: sta ridiscutendo canone Maradona con Manfredi

"Il Napoli ha congelato i pagamenti previsti dalla convenzione nel periodo del Covid e sta ridiscutendo con il Comune il canone d’affitto del Maradona"

Il Napoli ha congelato i pagamenti previsti dalla convenzione nel periodo del Covid e sta ridiscutendo con il Comune il canone d’affitto del Maradona. Questa la notizia diffusa dall'edizione odierna di Repubblica, che racconta la situazione sulla possibile campagna abbonamenti del club azzurro.

È un passaggio doppiamente delicato, perché propedeutico pure al lancio della campagna abbonamenti, già scattata con ottimi risultati nella maggior parte dei top club italiani. In casa azzurra la situazione è invece per ora in stand by e con la partenza del campionato fissata per metà agosto (il 24 giugno ci sarà il sorteggio dei calendari) non c’è altro tempo da perdere.