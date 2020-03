Campania, De Luca: "Ad aprile avremo 3mila contagiati. E c'è chi voleva zeppole al Coronavirus..."

Vincenzo De Luca, Governatore della Campania, tramite Facebook ha rilasciato alcune dichiarazioni sull'emergenza Coronavirus in Campania: "In questo momento in Campania abbiamo 750 contagi, 79 persone sono ricoverate in terapia intensiva. La previsione dei nostri tecnici è che entro il 29 marzo saremo a 1500 contagi e che entro inizio aprile avremo 3mila persone positive e 140 persone in condizioni tali da richiedere un ricovero in terapia intensiva".

Il Presidente della Regione, poi, ha parlato delle restrizioni degli ultimi giorni, attaccando chi dal Nord è tornato al Sud: “Dopo l’esodo dal Nord il contagio va diffondendosi a macchia d’olio sul nostro territorio. Abbiamo registrato un picco di contagi a causa di incivili che non rispettano le regole. C’è chi voleva vendere zeppole di San Giuseppe farcite con crema di Coronavirus".