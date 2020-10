Campania, ore 23: inizia il coprifuoco fino alle 5 di mattina

Scatta l'ora X in Campania, da questo momento fino alle 5 di mattina blocco della mobilità e chiusura di tutte le attività commerciali, i bar, i ristoranti, le attività sociali e ricreative. E' operativa l’Ordinanza 83 del 22 ottobre 2020 della Regione Campania che dispone il coprifuoco notturno su tutto il territorio regionale allo scopo di contrastare la diffusione del contagio sul territorio. I commercianti e gestori dei locali hanno mezz’ora di tempo per rientrare a casa entro le 23,30. Le eccezioni riguardano solo motivi di lavoro, di salute e situazioni di necessità e urgenza. Inoltre per tutta la giornata c’è il divieto di spostarsi sul territorio regionali al di fuori della provincia di residenza, se non per ragioni di lavoro, scuola, salute e famiglia (solo comprovate necessità, con autocertificazione). Gli esercenti che violano l’ordinanza rischiano sanzioni e la chiusura dell’attività da 5 a 30 giorni.