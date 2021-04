Caos Lega, Dal Pino può denunciare il Napoli ed i 6 club che hanno chiesto le dimissioni

"Le sette sorelle che tengono in scacco il calcio italiano, dopo aver osteggiato la creazione della media company con l’apertura ai fondi, chiedono le dimissioni di Paolo Dal Pino da presidente della Lega di serie A a 3 mesi dalla sua rielezione". Sul Corriere della Sera si parla della lettera che 7 club di serie A, tra cui anche il Napoli, ha firmato chiedendo le dimissioni del presidente della Lega, che potrebbe reagire con azioni legali contro questi club.

"La recente coalizione creatasi in via Rosellini fra club storicamente avversari e divisi da opposti interessi (ne fanno parte le grandi del Nord come Juventus e Inter, ma pure Lazio e Napoli e tre medio-piccole come Atalanta, Fiorentina e Verona) ha inviato ieri una lettera per manifestare "l’irrevocabile sfiducia alla carica" da Dal Pino rivestita e "alla conduzione e gestione della Lega", auspicando che la Confindustria del pallone "possa proseguire con diversa guida e con nuove visioni condivise".

Dal Pino non ha intenzione di dimettersi e risponderà attraverso i propri avvocati ai legali dei ribelli. Considera la loro lettera un’azione temeraria, e non esclude una denuncia per diffamazione".