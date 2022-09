Caos per biglietti Ajax, resp. Ticketone chiarisce: "SSCNapoli non responsabile"

"E' qualcosa di vecchissimo stampo, che sta solo creando problemi ad una società seria come il Napoli".

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Amedeo Bardelli, responsabile TicketOne: "Il caos biglietti per Ajax-Napoli? Abbiamo visto come sono state gestite le trasferte in altre occasioni. In caso di un tagliando cartaceo, la vendita viene fatta sul web ma la consegna è per forza in presenza dell'acquirente. E' un qualcosa che io trovo assolutamente assurda: i controlli informatici sono più semplici da gestire ed efficaci per prevenire eventuali disordini o problemi di identità. E' qualcosa di vecchissimo stampo, che sta solo creando problemi ad una società seria come il Napoli. Quando ci sono le disposizioni delle autorità, le società possono solo subirle. Speriamo solo che certe cose non capitino più: che ci diano i biglietti in elettronico. Una cosa è certa: né TicketOne né la società calcio Napoli sono responsabili di questi disagi.

Il punto sul tifo azzurro? Contro il Toro ci si avvia al sold out, anche se ci sono ancora molte disponibilità".