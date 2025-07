Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: iniziano i quarti di finale del Mondiale per Club

In questo venerdì 4 luglio continua il Mondiale per Club: in programma la prima gara valida per i quarti di finale. Alle 21 l’Al Hilal di Simone Inzaghi scende in campo contro i brasiliani del Fluminense. Di seguito la programmazione in tv.

VENERDI’ 4 LUGLIO

18.00 Danimarca-Svezia (Europei femminili) - UEFA.TV

21.00 Fluminense-Al Hilal (Quarti di finale Mondiale per Club) - DAZN e CANALE 5