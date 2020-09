Caso Genoa, Spadafora: "Stop campionato? Preoccupato, ma non siamo a quel punto"

Il ministro dello Sport e delle Politiche Giovanili Vincenzo Spadafora, intercettato dai cronisti fuori da Montecitorio, ha parlato a proposito del focolaio scoppiato all'interno del Genoa, escludendo tuttavia una pausa per la Serie A: "Stop al campionato dopo i casi di positività del Genoa? Non credo, non siamo ancora in queste condizioni. Questa situazione mi preoccupa molto, adesso sentirò il presidente Dal Pino e il presidente Gravina".