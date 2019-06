Castagne si 'toglie' dal mercato: "Sto bene all'Atalanta e tratto il rinnovo! Napoli? Avrà parlato col mio agente..."

Timothy Castagne, terzino dell'Atalanta che tanto piace al Napoli, ha parlato a La Gazzetta dello Sport spiegando la sua volontà in vista del futuro: "A Bergamo sto benissimo, non l’ho mai nascosto. Adesso stiamo trattando per il rinnovo di contratto, credo sia stato giusto iniziare a parlarne a campionato concluso. Sono tranquillo, vedremo quali saranno i segnali della dirigenza".

Il Napoli bussa ancora? "Penso lo abbia fatto alla porta del mio agente, non so molto altro".