Castel di Sangro, il report: Zielinski quasi del tutto in gruppo! Lobotka recuperato, ultime su Demme e Elmas

Fonte: sscnapoli.it

Quinto giorno di preparazione per il Napoli allo Stadio Patini di Castel di Sangro. Il gruppo, dopo una prima fase di attivazione con palla, ha svolto esercitazione tecnica con conclusione nelle porticine. A seguire la squadra si è spostata sul campo C effettuando lavoro atletico. A chiusura di sessione esercitazione tattica a tutto campo e partita a campo ridotto con sponde.

Mario Rui e Gaetano hanno svolto lavoro personalizzato in campo. Zielinski ha svolto quasi tutta la seduta in gruppo. Demme ed Elmas hanno effettuato parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato in campo. Lobotka ha svolto l’intera seduta in gruppo.