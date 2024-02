Castel Volturno, il report del club: ancora out Ngonge! Salta il Sassuolo?

GIOVANILI PRIMAVERA, IL NAPOLI BATTE 2-0 LO SPEZIA: AZZURRINI IN PIENA ZONA PLAYOFF Il Napoli Primavera ha battuto lo Spezia per 2-0 nella 20esima giornata di campionato Primavera 2 allo Stadio Piccolo di Cercola. Il Napoli Primavera ha battuto lo Spezia per 2-0 nella 20esima giornata di campionato Primavera 2 allo Stadio Piccolo di Cercola. LE ALTRE DI A INTER, TEGOLA PER INZAGHI: PROBLEMA MUSCOLARE PER CALHANOGLU, SALTA L'ATALANTA Comunicato dell'Inter in merito alle condizioni fisiche di Hakan Calhanoglu, regista nerazzurro che non ha preso parte alla sfida contro il Lecce Comunicato dell'Inter in merito alle condizioni fisiche di Hakan Calhanoglu, regista nerazzurro che non ha preso parte alla sfida contro il Lecce