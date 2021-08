Castel Volturno, il report del club: lavoro tattico e piazzati, personalizzato per 3 azzurri

Seduta mattutina oggi per il Napoli all'SSC Napoli Konami Training Center. Il club ha diffuso come al solito il report sul proprio sito web: "Gli azzurri prepareranno il match contro il Genoa in programma domenica 29 agosto a Marassi per la seconda giornata di Serie A (ore 18.30).

La squadra in avvio ha svolto una prima fase dedicata ai torelli e successivamente lavoro tattico a tutto campo. Di seguito esercizi su calci piazzati. Chiusura con partita a campo ridotto

Ghoulam ha svolto allenamento personalizzato. Per Demme e Zielinski lavoro personalizzato e terapie".