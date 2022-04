Castel Volturno, il report del club: le ultime su Ospina, Lobotka ed Elmas

Ultime da Castel Volturno in vista della gara di domenica contro l'Empoli, ecco il report ufficiale del club azzurro

Napoli a lavoro pensando alla prossima partita. Ultime da Castel Volturno in vista della gara di domenica contro l'Empoli, ecco il report ufficiale del club azzurro: "Lobotka ha fatto terapie. Di Lorenzo ha svolto lavoro personalizzato. Ospina personalizzato in palestra e in campo. Juan Jesus ha svolto allenamento personalizzato in palestra e l'intera seduta in gruppo. Elmas ha svolto palestra in via precauzionale".