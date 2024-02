Castel Volturno, il report del club: ripresa immediata, le ultime su Ngonge

La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato ieri dall'inizio hanno svolto lavoro di scarico.

Fonte: sscnapoli.it

Dopo la gara col Barcellona per l'andata degli ottavi di finale di Champions, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match a Cagliari in programma domenica alle ore 15 per la 26esima giornata di Serie A.

La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato ieri dall'inizio hanno svolto lavoro di scarico. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in attivazione e tonificazione in palestra. Successivamente, sul campo 1, esercitazione tecnica e partita a campo ridotto. Ngonge ha svolto terapie e lavoro personalizzato in palestra.