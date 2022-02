Castel Volturno, il report: terapie per Politano e Lobotka, palestra per Lozano

Seduta mattutina per il Napoli all'SSC Napoli Konami Training Center. Questo il report diffuso dalla SSC Napoli sul sito ufficiale.

Gli azzurri preparano il match contro il Barcellona in programma domani alle ore 18.45 al Camp Nou per i sedicesimi di finale di Europa League.

La squadra si è allenata sul campo 2 iniziando la sessione con una fase di torello. Successivamente partita a campo ridotto, esercitazione tattica e lavoro su calci piazzati.

Tuanzebe ha svolto lavoro personalizzato in campo. Lobotka e Politano hanno svolto terapie. Lozano ha fatto terapie e palestra. Osimhen non ha svolto l’allenamento ed è stato tenuto a riposo precauzionale per un sovraccarico al ginocchio destro.