CdM - Duvàn, il Napoli pronto quasi a raddoppiare l'ingaggio: l'Atalanta spara alto, la situazione

Un ritorno che sarebbe gradito per il giocatore, e di sicuro il pubblico partenopeo accoglierebbe Duvan Zapata (28) a braccia aperte. Non un rendimento importante durante la sua esperienza in azzurro, ma per la punta colombiana c'erano tante attenuanti, cominciando dalla presenza ingombrante di Gonzalo Higuain. L'edizione di oggi de il Corriere del Mezzogiorno svela che "all’Atalanta Zapata guadagna 1,7 milione di euro, al Napoli potrebbe toccare quota 3 milioni, la sua volontà è forte, ora c’è, però, da superare la resistenza del club di Percassi che ha individuato in una cifra che oscilla tra i 50 e i 60 milioni di euro il prezzo del suo cartellino".