CdM - Hysaj aspetta l'affondo della Juve: restano in piedi due alternative

Il Napoli dovrà lavorare, ovviamente, anche sulle cessione per poter dar vita a nuovi innesti da regalare a Carlo Ancelotti. Uno dei giocatori sul piede di partenza è Elseid Hysaj, in bilico tra due soluzioni italiane oppure un destino all'estero, come scrive oggi Il Corriere del Mezzogiorno: "Il Napoli al momento farebbe fatica a realizzare la lista Champions, dovrebbe tener fuori alcuni calciatori, anche per questo motivo sono fondamentali alcune cessioni per poter portare a casa nuovi innesti. Hysaj attende l’evoluzione della trattativa per lo scambio Cancelo-Danilo per capire se ci sarà un affondo della Juventus o di qualche squadra straniera che gli consenta di disputare la Champions League, altrimenti l’ipotesi più concreta porta alla Roma che nel frattempo deve liberarsi di Karsdorp".