CdM - Mertens-Callejon, proposte di rinnovo: il Napoli vuole l'intesa fino al 2022

Mertens e Callejon, due pedine preziose dello scacchiere di Carlo Ancelotti. Entrambi, però, potrebbero abbandonare la propria casella proprio al termine della stagione. L'edizione di oggi de Il Corriere del Mezzogiorno riporta le ultime sui rinnovi dei due giocatori azzurri: "Mertens e Callejon hanno in comune il marchio di «gioielli in scadenza di contratto», negli ultimi giorni il Napoli ha presentato ad entrambi la proposta di un biennale a 4 milioni di euro per il belga e 3 per lo spagnolo, allungando l’intesa fino al 2022".