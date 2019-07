CdS - Al Napoli piace Icardi, all'Inter Insigne: sondaggi a distanza, per ora non si parla di scambio

Mauro Icardi è una tentazione per Aurelio De Laurentiis. Non da oggi, almeno da tre anni. E il Napoli osserva, sonda, resta lì guardingo, consapevole del fatto che prima o poi anche il suo mercato potrebbe cambiare intorno alla figura di Lorenzo Insigne. Nel valzer di attaccanti che potrebbe scatenarsi anche il folletto di Frattamaggiore ha possibilità d'essere invischiato.

SONDAGGI - Non si è parlato tra Napoli e Inter di un possibile scambio tra i due, almeno per il momento, ma secondo il Corriere dello Sport Icardi piace agli azzurri e Insigne ai nerazzurri. Così il corteggiamento va avanti, sebbene da lontano, ma in ambo le direzioni. Le richieste di informazioni non sono mancate, specie quelle dell'Inter per il capitano partenopeo. Chissà che piaceri e desideri - azzurri e nerazzurri - non possano mescolarsi.