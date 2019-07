CdS - Ancelotti-James, telefonate frequenti. Il colombiano sente anche Simeone: Atletico in agguato

Mentre continua il braccio di ferro tra Aurelio De Laurentiis e Florentino Perez, James Rodriguez prosegue le vacanze a casa a Medellin con sua figlia Salomè e i suoi amici, ma collegato sempre con il mondo del mercato attraverso il telefono. L’edizione odierna del Corriere dello Sport riferisce che il calciatore “parla, e spesso, con Ancelotti e ogni tanto anche con Simeone”. Il quotidiano spiega come il rischio Atletico Madrid non sia scomparso: il Cholo è in agguato, pronto a proporlo concretamente all’Atletico nel caso in cui con il Napoli le cose dovesse farsi troppo complesse.