CdS - Caso Ghoulam, si rischia il muro contro muro: ha rifiutato il Newcastle e altri due club

In casa Napoli quello di Faouzi Ghoulam è un "caso estremamente spinoso". L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che sull'algerino c'è anche il Newcastle, che lo vuole, ma lui tentenna, resiste. Ghoulam in prestito non vuole partire e ha già rifiutato altri due club, ovvero Marsiglia e Lilla. Si potrebbe arrivare ad un duro muro contro muro perché con l'arrivo di Rodriguez - scelto dalla dirigenza come alternativa sulla sinistra a Mario Rui - sarebbe lui, Ghoulam, il principale indiziato ad uscire dalla lista di Serie A.