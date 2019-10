CdS - Il 18enne Szoboszlai nel mirino di Giuntoli: lo scouting azzurro segue il nuovo Milinkovic

Il prossimo incontro tra Napoli e Salisburgo sarà un'occasione importante per il club azzurro, che potrà seguire a stretto contatto alcuni giocatori che sarebbe finiti sulla lista di mercato di Cristiano Giuntoli. Come riporta questa mattina Il Corriere dello Sport, uno dei giocatori che ha attirato prepotentemente l'attenzione del direttore sportivo azzurro è Dominik Szoboszlai (18), giovanissimo centrocampista della squadra austriaca, definito da diversi addetti ai lavori un vero e proprio talento. Diverse caratteristiche avvicinano Szoboszlai a Milinkovic-Savic, ed ecco perchè Giuntoli ha seguito il giocatore in maniera costante attraverso un gran lavoro dello scouting. Il Napoli, dunque, ci sta pensando per rinforzare la squadra a disposizione di Ancelotti.