CdS - Incredibile ma vero, nuovo infortunio per Ghoulam! Col Milan non ci sarà

Incredibile ma vero, la sfortuna ha colpito di nuovo Faouzi Ghoulam: ieri il terzino algerino s'è fermato ancora. Per questo motivo non ci sarà sabato col Milan. Lo riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport. Stagione fin qui da dimenticare per Ghoulam che ha disputato appena 5 partite per un totale di 300' in campo e non è mai stato impiegato in Champions League. Ora un nuovo infortunio.