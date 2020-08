CdS - Insigne, domani il test decisivo: partirà in ogni caso per Barcellona

Restano diversi dubbi sulla possibilità di vedere Lorenzo Insigne in campo contro il Barcellona, anche se gli ultimi segnali che arrivano da Castel Volturno sembrano essere decisamente positivi. Per il capitano del Napoli, infatti, la lesione del tendine dell’adduttore lungo sinistro è minima e l’edema osseo si sta riassorbendo, come riporta questa mattina il Corriere dello Sport.

Chiaro, quindi, che le prossime ore saranno decisive, anche se il tempo non gioca a favore di Lorenzo: l'obiettivo sarà testarlo sul campo, ed al massimo domani lo staff medico del club dovrà farlo per dare le ultime valutazioni. Se Insigne - si legge sul Cds - dovesse riuscire a calciare e correre in maniera regolare e senza particolari problemi, allora le possibilità di vederlo in campo sabato col Barcellona aumenteranno notevolmente. Resta il fatto che lo staff lavorerà sul capitano fino all'ultimo momento per cercare di averlo in campo.