CdS - Intrigo Mertens: martedì era nella Capitale, ha incontrato ADL o la Roma?

Interessante retroscena di mercato svelato dal Corriere dello Sport oggi in edicola: Dries Mertens, martedì, nel giorno libero concesso da Gattuso, era a Roma. Spontaneo il dubbio: si trovava nella Capitale per incontrare De Laurentiis alla Filmauro oppure la Roma? Da escludere viaggio di piacere per il poco tempo a disposizione. Non solo: il quotidiano, nel dettaglio, fa sapere che Dries era a 3km sia dagli uffici della Filmauro che dall'hotel a Piazza della Repubblica dove hanno alloggio gli emissari di Friedkin. Non è un mistero che Mertens sia il grande obiettivo di mercato della Roma per l'estate. A Trigoria non hanno mai smentito l'interesse. Fonseca stravede per lui e le richieste d'ingaggio non sarebbero un problema. Da qui ai prossimi mesi potrebbe succedere di tutto.