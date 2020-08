CdS - Lozano, il Napoli ha deciso il suo futuro: svelata la strategia per il messicano

Hirving Lozano in prestito non è una ipotesi remota, anzi, ma sembra essere quella più percorribile per il futuro dell'attaccante messicano. L'edizione odierna del Corriere dello Sport spiega che questa proposta era stata fatta all'Everton parlando di Allan, ma poi non se n'è fatto più nulla. Su El Chucky ci sarebbe il Newcastle, ma anche in questo caso bisogna aspettare conferme. Una cosa è certa: il Napoli non vuole svendere Lozano e il prestito resta ipotesi concreta.