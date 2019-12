CdS - Mini-rivoluzione a gennaio: definiti tre acquisti! Possibile addio per quelli a scadenza

Il Napoli lavora al futuro, gennaio è vicino e il mercato sarà ricco di colpi di scena. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che la società azzurra acquisterà tre calciatori, ovvero un terzino sinistro, un jolly a centrocampo che faccia anche da regista e un attaccante. Non si fanno nomi, non ancora, ma si parla di chi potrebbe partire. Non per forza a giugno. Come Mertens e Callejon. Contratto in scadenza, per i due, e le sirene della Cina come richiamo al quale è difficile resistere. L'ipotesi di addio resta valida solo in caso di offerte. Perché gennaio è dietro l'angolo e presto sarà già tempo di scelte.