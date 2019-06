CdS - Quasi mezza squadra in uscita: con 8 cessioni il Napoli vuole costruirsi un tesoretto

Non solo entrate, anzi. Prima di piazzare qualche altro colpo il Napoli vorrà formalizzare anche qualche uscita e i nomi sulla lista partenze sono tanti, addirittura otto in totale secondo il Corriere dello Sport. Ed è così che la società di Aurelio De Laurentiis si costruirà un bel tesoretto. Il primo ad andare via potrebbe essere Elseid Hysaj (20 milioni), appetito dall'Atletico Madrid. Ma non solo.

TUTTI I NOMI - Oltre al terzino albanese, probabili partenti anche Mario Rui che piace al Milan, Tonelli che può andare al Lecce, Diawara (valutato 30 milioni) che è un'idea della Roma e piace in Inghilterra, Rog valutato dal Cagliari per rimpiazzare Barella, Inglese che intriga la Fiorentina, Ounas e Verdi, richiesti rispettivamente in Spagna e da Torino e Sampdoria.