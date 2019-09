Cds - Rinnovo Milik, le parti tornano a trattare dopo il rifiuto del club al raddoppio dell'ingaggio

Arek Milik è pronto a tornare in campo mentre il Napoli ed il suo agente lavorano ad una complessa situazione contrattuale. Secondo il Corriere dello Sport il giocatore puntava al raddoppio dell'ingaggio, ma il club non ha mai aperto a questa ipotesi. Sembrava tutto fermo, ma le parti adesso sono tornare a parlare per cercare un'intesa.