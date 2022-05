"Chi è 'sto fenomeno?", Cannavaro jr e il retroscena del primo incontro con Insigne

L'ex capitano del Napoli Paolo Cannavaro ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport raccontando del suo primo incontro con Insigne

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

L'ex capitano del Napoli Paolo Cannavaro ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport raccontando del suo primo incontro con Insigne: "Credo fosse il 2007, in mezzo alla settimana la prima squadra, appena promossa in A, faceva una partitella contro una delle nostre formazioni giovanili. Arriva uno spiovente altissimo e vedo un ragazzino degli Allievi nazionali che senza problemi, toccando di esterno, mette quella palla a terra e la gioca. Mi giro verso l’allora responsabile delle giovanili Peppe Santoro e gli chiedo: “chi è sto fenomeno?”. Lui con gli occhi che gli brillano risponde: “Lorenzo Insigne, è un nostro gioiellino”. Ecco come ho conosciuto l’attuale capitano del Napoli".