CLASSIFICA - Ennesima frenata: domani il 4^ posto rischia di allontanarsi di 10 punti

Il Napoli non approfitta del pari della Roma e fa altrettanto in casa dell'Udinese. Un pareggio che vale poco in chiave classifica. Il Napoli sale a quota 21 punti, ora è a sette punti di distanza dal quarto posto ma domani se il Cagliari vince si porta a +10 rispetto agli azzurri, una situazione inimmaginabile fino a qualche settimana fa. Ecco la classifica: