CLASSIFICA - Il Napoli è inarrestabile! Gli azzurri volano a +13 sulla seconda!

Napoli senza rivali e che si avvicina a lunghi passi allo Scudetto numero 3 della sua storia.

Napoli senza rivali e che si avvicina a lunghi passi allo Scudetto numero 3 della sua storia: la squadra di Spalletti supera anche la Roma, ostica e a cui segnare è sempre difficile, ma non per questa squadra, anche oggi in serata di grazie. La classifica ora dice +13 sulla seconda, che ora è l'Inter, mentre la Roma precipita addirittura a 16 lunghezze. Questa la classifica aggiornata di Serie A: