CLASSIFICA - Il Napoli riaggancia il Milan: azzurri primi per la differenza reti

Col successo in rimonta sull’Udinese, il Napoli aggancia il Milan al primo posto in classifica a quota 63

Col successo in rimonta sull’Udinese, il Napoli aggancia il Milan al primo posto in classifica a quota 63, con i rossoneri che scenderanno in campo stasera contro il Cagliari. Alle 18, invece, l’Inter avrà l’opportunità di accorciare i 4 punti di distanza dalla coppia di testa contro la Fiorentina. Questa la classifica aggiornata di Serie A:

Napoli 63

Milan 63*

Inter 59**

Juventus 56

Lazio 49

Roma 48

Atalanta 48**

Fiorentina 46**

Sassuolo 43*

Verona 41

Torino 35

Bologna 33**

Empoli 32

Udinese 30**

Spezia 29*

Sampdoria 26

Cagliari 25

Venezia 22**

Genoa 22*

Salernitana 16***

*una gara in più

** una gara in meno

*** due gare in meno